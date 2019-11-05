الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويصادر مركبة شمال بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان بينهم ثلاثة أسرى محررين، من مخيم عايدة شمال بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية من مخيم عايدة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 اسرى محررين، وهم: عمر عماد راضي (18 عاما)، ومروان فرارجة وصادرته مركبته، ويزن حمزة الكردي (17 عاما)، إضافة الى رامي ناصر عساف (18 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



واكد شهود عيان أن مواجهات اندلعت في المخيم بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات بين صفوف المواطنين