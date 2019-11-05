الأمم المتحدة: نزوح نحو 108500 شخص فى سوريا منذ بداية العدوان التركى

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن نحو 108500 شخص في شمال شرق سوريا، من بينهم أكثر من 47 ألف طفل، نزحوا حاليا بسبب القتال منذ 9 أكتوبر.



وأفاد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي دوري، "ما زلنا نشعر بقلق عميق على سلامة وحماية مئات الآلاف من المدنيين في شمال شرق سوريا بعد تقارير عن اشتباكات وأعمال عنف متقطعة".



وتابع أنه "مع استمرار القتال، فإن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يفيد أن الناس ما زالوا يفرون"، مضيفا أنه "ما بين 30 و31 أكتوبر، اضطر ما لا يقل عن 11340 شخصا على مغادرة القرى في ناحية تل تمر".



ولفت إلى أن "أحدث أعمال العنف فاقمت من الوضع الإنساني المتردي أصلا في شمال شرق البلاد. من بين 3 ملايين شخص هناك، ثمة 1.8 مليون شخص بالفعل في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك أكثر من 900 ألف في حاجة ماسة، قبل 9 أكتوبر".