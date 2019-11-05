الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 الموافق 08 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

أمريكا تدرس إسقاط بعض الرسوم على السلع الصينية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ذكرت تقارير صحفية مساء أمس الاثنين أن الولايات المتحدة قررت إعفاء كمية قيمتها 112 مليار دولار من السلع المستوردة من الصين من الرسوم التي تقرر فرضها على منتجات صينية في أول سبتمبر الماضي.
كانت الولايات المتحدة قد فرضت اعتبارا من أول سبتمبر الماضي رسوما بنسبة 15% على سلع صينية منها أجهزة التلفزيون والكتب والأحذية الرياضية لأول مرة.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن خمسة مسؤولين مطلعين على المناقشات القول إن البيت الأبيض يدرس اسقاط هذه الرسوم بهدف تعزيز فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين لإنهاء الحرب التجارية الدائرة بين البلدين.
كانت واشنطن وبكين قد تبادلتا خلال الأيام الأخيرة الأحاديث الإيجابية عن المفاوضات التجارية بما في ذلك ملف تجارة السلع الزراعية والدواجن.
وفي أكتوبر الماضي وافقت الولايات المتحدة على تأجيل زيادة مقررة للرسوم وكانت ستشمل سلعا صينية بقيمة 250 مليون دولار.
وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما يسمى "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري التي اقتربت منها الصين والولايات المتحدة، تمثل حوالي 60% من الاتفاق النهائي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

طقس الثلاثاء: فرص لسقوط الأمطار فى هذه المناطق

منذ أقل من ساعتين

اليوم.. السيسى يفتتح عددًا من المشروعات فى السويس وجنوب سيناء

منذ حوالي 17 ساعة

الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص فى قنا

منذ يوم

أب يعذب ابنه حتى الموت في مطروح

الصور

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

الأكثر قراءة

الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص فى قنا

اليوم.. السيسى يفتتح عددًا من المشروعات فى السويس وجنوب سيناء

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

ضبط وإحضار لـ حمو بيكا.. و4 اتهامات تنتظره في النيابة

أيام زمان

ابنة نجيب الريحاني من أمام قبر والدها.. صور

المنتصر.. هكذا انتهت معارك الشعراوي مع يوسف إدريس وتوفيق الحكيم

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

«أجمل ناقدة في العالم».. نادية لطفي تحلل روايات السباعي وعبد القدوس ونجيب محفوظ

نجم الساعة

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

الصحة

علاج جديد لمرض السكر يساعد في الإقلاع عن التدخين

دراسة: انخفاض مستوى الأكسجين فى الدم يزيد خطر الموت المبكر

الذكاء الاصطناعي يكشف أمراض القلب من نبضة واحدة

ديلى ميل: اللحوم الحمراء لا تسبب السرطان

The remote server returned an error: (404) Not Found.

منوعات

"الجرافيتي" يعبر عن غضب احتجاجات تشيلي

العثور على حطام سفن أثرية قبالة جزيرة يونانية

عرض قصر أثري يتبع عائلة تشاوشيسكو للبيع في رومانيا

مانى: صلاح لاعب مجنون يعرف كيف يفعل كل شيء

كشكول

بالفيديو.. "روبوت" لتحسين خط الطفل بالذكاء الاصطناعي

اليوم.."قيم النزاهة ومخاطر الفساد" ندوة بجامعة القاهرة

بدء المقابلة الشخصية لطلاب "تمريض الفيوم"

اليوم.. محمد صبحي في حوار "الثقافة وبناء الإنسان" بجامعة القاهرة

إسلام سياسي

القبض على شقيقة زعيم داعش في سوريا

الإرهابية تلجأ للحوادث الفردية باستغلالها لمصالح شخصية للتحريض ضد مصر

الجولاني في المقدمة.. واشنطن ترصد مكافأة للإدلاء بمعلومات عن 3 مطلوبين

صحيفة بريطانية: مقتل "البغدادي" بداية حقبة جديدة في حياة "داعش"

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
إنجازات.. وتضحيات
لينا مظلوم
المتنبى.. شرارة أطلقت الغضب العراقى
لواء.حمدى البطران
المجلس القومى للترجمة
سيد عبدالقادر
نهاية عصر التوك توك.. و«غربة» ابن الشحات
المزيد

الثقافة

أخلاق الرسول وترشيد استهلاك المياه بفرع ثقافة الفيوم

مناقشة المجموعة القصصية "صحوة قلب" بحزب التجمع.. غداَ

"فن التحرير الصحفى".. كتاب جديد لـ ليلى عبد المجيد ومحمود علم الدين

تعرف على المرشحين لانتخابات "التشكيليين"

صفحتنا ع الفيس بوك