العثور على حطام سفن أثرية قبالة جزيرة يونانية

عثر الغواصون على حطام خمس سفن أثرية مختلفة في أحدث الاكتشافات المهمة قبالة شاطئ جزيرة كاسوس في بحر إيجه باليونان.



وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) على موقعها الالكتروني، أن الغواصين اكتشفوا وجود سلسلة من الحطام يرجع تاريخها إلى العصور الكلاسيكية القديمة.



وأشارت الصحيفة إلى أن فريقا يضم عشرات الغطاسين يعملون في المساحة المخصصة خلال موسم الاستكشاف لعام 2019 وأن عمليات البحث ستتواصل في عامي 2020 و2021 لاكتشاف ودراسة وتحديد النتائج في ما يعتقد أنه كان بمثابة طريق تجاري مهم ومنطقة مفترق طرق بحرية بين الحضارات لعدة قرون.



ومن بين أقدم المستكشفات ذات الأهمية الأثرية التي عثر عليها الغواصون مؤخرا، حطام سفينة في نفس المنطقة يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد.