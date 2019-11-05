عرض قصر أثري يتبع عائلة تشاوشيسكو للبيع في رومانيا

طرح قصر "نيومان هاوس" الأثري في مدينة آراد بغرب رومانيا والذي كان يستخدم كمقر لعائلة الديكتاتور الراحل نيكولاي تشاوشيسكو، للبيع بمبلغ مبدئي 7ر2 مليون يورو.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن "نيومان هاوس" كان ملكا لعائلة نيومان، ولكن بعد أن استولى عليه الشيوعيون، أصبح مقر ضيافة مقاطعة جراد وكان يستخدم لإقامة المراسم بما في ذلك الاجتماعات الرسمية بين رؤساء الدول.

وكان الأفراد الأوائل من عائلة نيومان قد وصلوا إلى آراد في منتصف القرن 19 واتسع نشاطهم التجاري إلى خارج البلاد، ويعكس "نيومان هاوس"، الذي بني بين عامي 1925 و1926، عظمة الأسرة، حيث تم بناؤه مع عناصر من الهندسة المعمارية الكلاسيكية الحديثة وطابق أرضي غني بالديكورات، وأجرى عليه المالك الحالي سلسلة من أعمال التجديد والإصلاح.