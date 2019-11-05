رئيس جواتيمالا القادم يعتزم قطع العلاقات مع حكومة مادورو فى فنزويلا

قال رئيس جواتيمالا المنتخب أليخاندرو جيامّاتي إنه سيقطع كل العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عندما يتولى منصبه رسميا في 14 يناير.



وقال جيامّاتي الذي ينتمي لتيار يمين الوسط وفاز في جولة الإعادة التي أجريت في أغسطس للصحفيين أمس الاثنين إن إدارته ستعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو زعيما لفنزويلا، مضيفا "أظن أن هذا ما ينبغي فعله. هناك (حكومات) أخرى في أمريكا الجنوبية ستفعل الشيء نفسه".



وأوضحت المحكمة أنّها أعلنت فوز جياماتي قبل انتهاء الفرز كاملًا لأنّ الفارق بينه وبين منافسته أكبر من أن يتأثّر بالأصوات التي لم تفرز بعد.



وتميّزت الدورة الثانية بنسبة مشاركة ضعيفة ناهزت 45%، وفقًا للنتائج الأولية.



ودعي 8 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لخلافة جيمي موراليس في 14 يناير 2020.