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اقتصاد

صعود الأسهم اليابانية فى نهاية جلسة التعاملات الصباحية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
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صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد نيكي 1.17% في المئة ليصل إلى 23118.79 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98 في المئة مسجلا 1682.85 نقطة.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 89ر342 نقطة أو ما يعادل 50ر1% ليصل إلى 66ر23193 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.

الجدير بالذكر ان مؤشر نيكي الياباني صعد أمس الاثنين إلى أعلى مستوى في عام مع تحويل المستثمرين أموالهم من الأسهم المحلية التي يحركها الطلب إلى الأسهم العالمية المرتبطة بالدورة الاقتصادية أملا في إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.3 %إلى 22867.27، وهو أعلى مستوى في عام. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 %إلى 1648.43.

وفاق عدد الأسهم الصاعدة تلك الهابطة بواقع 54 إلى 46.
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