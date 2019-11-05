البيت الأبيض: ترامب تحدث مع السيسى وأبدى تأييده لمحادثات سد النهضة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، وأبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.



كان وزير الخارجية سامح شكري قد قال الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في واشنطن يوم السادس من نوفمبر لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات.



وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "عبّر الرئيس ترامب عن دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاون بشأن سد النهضة".