اليوم.. الأنبا موسى يفتتح معرض الكتاب القبطى فى دورته السابعة

يفتتح الأنبا موسى، أسقف عام الشباب، اليوم الثلاثاء، معرض الكتاب القبطى، في دورته السابعة بقاعة القديس أثناسيوس الرسولى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وتستمر فعاليات المعرض حتى 22 نوفمبر الحالي.



وتبلغ عدد دور النشر المشاركة فى المعرض والتابعة للأديرة، نحو 40 دار نشر، إذ يضم المعرض مختلف دور النشر المتخصصة فى الكتب المسيحية، بالإضافة إلى إصدارات الكنائس والأديرة ومعاهد الكنيسة اللاهوتية وكتب التراث الكنسى؛ وكتب الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص.



وكان قد حظر معرض الكتاب القبطي العام الماضي كتب الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي؛ لعرضها خلال فعاليات معرض الكتاب القبطى؛ وأعلنت مكتبة الأنبا غريغوريوس آنذاك بعرض جميع مؤلفات الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي بخصم خاص بعد منعها من المشاركة في معرض الكتاب القبطى.