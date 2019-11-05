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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمرج

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:34 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط طرفى المشاجرة، ونقل المصابين إلى المستشفى بمنطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة المرج، بوجود مشاجرة وإصابة ثلاث أشخاص بدائرة القسم.

بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وهم طرف أول "أسامة. ج"، 26 سنة، عاطل، وسابق اتهامه في قضايا بلطجة، مصاب بأجزاء متفرقة بالجسم، و"ممدوح. ج"، 35 سنة، عاطل، و"حسام.ع"، 55 سنة، عاطل، وطرف ثان "راضى. م"، 30 سنة،عاطل، مصاب بجرح في الرأس، و"إبراهيم..م"، 37 سنة، عاطل، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام الحجارة ونشبت بينهم مشاجرة بالأيدي تطورت للمشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابة 3 منهم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم أدوات في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
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