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مانى: صلاح لاعب مجنون يعرف كيف يفعل كل شيء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:14 ص
جريدة الدستور
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تحدث النجم السنغالي، ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي عن زملاءه في الفريق من بينهم محمد صلاح، الذي كال إليه المديح في حواره مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وقال ماني: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء"، مضيفا "من دواعي سروري أن أتطور معه فنحن الاثنين نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة".

كما تطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر وقال: "هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل".

وتابع مازحا "كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران للاعبين".

وخلال حواره مع الصحيفة الفرنسية، وصف ماني مدربه يورجن كلوب بـ"الأب".

ويلعب ليفربول، اليوم الثلاثاء، ضد جينك البلجيكي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وفي وقت سابق، اندلع خلاف بين ماني وصلاح بعد الحالة العصبية التي خرج فيها الأول من الملعب خلال مباراة فريقه أمام برنلي، بسبب صلاح.

وربطت الجماهير والتقارير الصحفية سبب عصبية ماني وبين رفض النجم المصري محمد صلاح تمرير كرة لزميله الذي كان في موقف أفضل خلال المباراة.

ومع نهاية مباراة نيوكاسل الإنجليزي، التي سجل خلالها ماني هدفين وصلاح هدفا في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، علق النجم السنغالي على الأزمة الشهيرة بقوله: "تلك الأمور تحدث في كرة القدم".
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