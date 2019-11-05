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حوادث

أمن القاهرة يعيد سيارة مبلغ بسرقتها من فيصل بالجيزة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:53 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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نجحت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، في إعادة سيارة مبلغ عن سرقتها بمنطقة فيصل بالجيزة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء تأمين قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة، أحد الأقوال الأمنية بالطريق الدائري بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتبلغ لهم من أحد الأشخاص بسابقة سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة بمنطقة فيصل بالجيزة، وتتبعه السيارة باستخدام تقنية تحديد الموقع الجغرافى GPS وتمكنه من تحديد موقعها بمنطقة بطن البقر التابعة لدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

بإعداد الأكمنة اللازمة بمكان تواجد السيارة أمكن ضبط "ع. ح"، و"م.ر" عاطلين، مطلوب التنفيذ عليهم حبس "سرقة ".

بمواجهتهم اعترفوا بتحصلهم على السيارة المشار إليها لمحاولة بيعها، وبسؤال المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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