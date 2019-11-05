إصابة شخصين فى حريق شقة بالسلام

أصيب شخصين بحروق من الدرجة الثانية، في أماكن متفرقة من الجسد، إثر نشوب حريق داخل شقة بمساكن المحمودية بمدينة السلام، عقب وقوع انفجار في أنبوبة البوتاجاز داخل عقار.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، ونقل المصابين إلى مستشفى السلام التخصصى لتلقي العلاج.



وقال شهود العيان بأنهم تفاجئوا بالانفجار في أنبوبة الغاز، وبمحاولة المصابين السيطرة على الحريق أصيبوا.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها، نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة السلام، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، والسيطرة على النيران وإخمادها.



فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.