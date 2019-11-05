أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ62.13 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، وذلك بدعم من تحسن العلاقات الأمريكية الصينية، مما أدى إلى تحسن في توقعات الطلب على الخام.



وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 62.13 دولار للبرميل، مرتفعة 44 سنتًا بما يعادل 0.7%، كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم ديسمبر 39 سنتًا أو 0.6% لتغلق عند 56.49 دولار للبرميل.



دفع التفاؤل حيال تقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة، الأمر الذي ساعد النفط.

وحققت أسهم قطاع الطاقة أكبر المكاسب بين القطاعات الأحد عشر الرئيسية على ستاندرد اند بورز 500.



كانت الأسعار قفزت نحو دولارين للبرميل بعد أن قال مسؤولون أمريكيون، إن اتفاقًا قد يجري توقيعه هذا الشهر.