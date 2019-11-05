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اقتصاد

ارتفاع سعر الغاز الطبيعى.. العقود الآجلة 2.827 دولارًا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:37 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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ارتفع سعر الغاز الطبيعي العالمي، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، حسب بورصة نيويورك التجارية، وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي 2.827 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن انخفض بنسبة بلغت نحو 24 سنتًا عن الأسبوع الماضي لكل مليون وحدة حرارية.

وتعاني سوق الغاز الطبيعي من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إﻣﺪادات الغاز.

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل "ظهر"، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.

وتحتل موزمبيق المركز الأول بين الدول العشر الأول التي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز في المياه العميقة، تليها مصر، ثم إسرائيل، ثم تنزانيا.
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