حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

قدمت خبير الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج القوس ليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: سعادة كبيرة في طريقها إليك، لكن يستحسن ألاّ تبالغ في ردة فعلك لئلا يفسر الأمر في غير مكانه.



عاطفيًا: استرح وابتعد عن الأجواء المتوترة وعن المشاكل السخيفة، إنه يوم مثير للعدائية والتحديات، عالج الأمور بلطف وهدوء بعيدًا عن إثارة أي استفزاز.



صحيًا: تتمتع بأعصاب مرتاحة وتستطيع ممارسة أعمالك بكل ثقة، عليك استغلال حيويتك التي تشعر بها لممارسة هوايتك المفضلة، ابتعد عن الإرباك والتعقيد، واحذر الفشل ولا تنفعل أمام التحديات.



جدير بالذكر، قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.