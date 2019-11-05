حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

قدمت خبير الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الحوت ليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: وجود القمر في مواجهة برجك من الدلو يجعلك تعاني من مراوحة للمكان، لا تجازف بعلاقاتك، ولا تعرّض استقرار وظيفتك للمخاطر.



عاطفيًا: تعيش حياة عاطفية على مستوى عال، وتظهر لكل من هم حولك صورة إيجابية عنك، وتمنحهم الإحساس بالثقة والمحبة.



صحيًا: أنت شديد الانهماك بأعمالك، وقد ترهق نفسك وتهمل صحتك، ولكن مع قليل من الراحة الجسدية تسترد عافيتك وطاقتك.



جدير بالذكر، قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.