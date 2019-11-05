حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

قدمت خبير الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الثور، ليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تحدث تغييرات في عملك أو في حياتك فتنقلب كل المعطيات ضدك وتظهر بدور المذنب والأناني لتحل عليك الانتقادات اللاذعة والكلام الجارح.



عاطفيًا: تشعر بأنّك غير راضٍ عن أمر في محيطك العاطفي، وتخسر ورقة مهمة نتيجة تسرعك وكلامك الفظ مع الشريك وخصوصًا أمام الناس.



صحيًا: تشعر بالاحراج والارباك، اضبط اعصابك قدر المستطاع، وحاول أن ترى الأمور من منظار ايجابي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.