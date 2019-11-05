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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:24 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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قدمت خبير الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 على النحو التالي:

- الحمل:
مهنيًا: تفرض آراءك وخصوصًا إذا اعتمدت الليونة والنعومة لا السذاجة في التصرفات، وتنال جائزة أو مكافأة أو تتلقى تقديرًا يثلج قلبك.
عاطفيًا: كلما تقدمت الى منتصف الشهر حمل اليك الحظ الآمال الكبيرة، فتكبر الحماسة وتبدو مقبلًا على الحب وتعيش أجمل أوقات حياتك مع نصفك الآخر.
صحيًا: لا تكثر من ساعات العمل الإضافية على الرغم من المردود المادي الذي تحصل عليه، وفكر قليلًا في وضعك الصحي.

-الثور:
مهنياَ: تحدث تغييرات في عملك او في حياتك فتنقلب كل المعطيات ضدك وتظهر بدور المذنب والاناني لتحل عليك الانتقادات اللاذعة والكلام الجارح.
عاطفيًا: تشعر بأنّك غير راضٍ عن أمر في محيطك العاطفي، وتخسر ورقة مهمة نتيجة تسرعك وكلامك الفظ مع الشريك وخصوصًا أمام الناس.
صحيًا: تشعر بالإحراج والإرباك، اضبط اعصابك قدر المستطاع، وحاول أن ترى الأمور من منظور إيجابي.

-الجوزاء:
مهنيًا: تختبر يومًا جيدًا جدًا، تستقطب الاعجاب بكلامك وقدرتك على الإقناع، لا شك في ان المجال المهني يوفر لك افراحًا كثيرة ما يجعلك راضيًا عن نفسك.
عاطفيًا: تتسلط الأضواء على أوضاعك العاطفية، ويسود التفاهم والهدوء لقاءاتكما، وتتفق مع الحبيب على امور ونقاط عدة تسحره بكلامك وتأسره بابتسامتك.
صحيًا: اهتم بصحتك على نحو أكبر، فانشغالك الدائم قد يسبب لك عبئًا بالغًا يودي بك إلى إنهاك جسدك وإرهاقك نفسيًا.

-السرطان:
مهنيًا: ثق بقدرك، واعلم أن الأيام المقبلة قد تكون استثنائية في حياتك، ربما يهبط عليك الحظ فجأة وترى أن حلًا يطرأ لقضية اعتقدتها فاقدة الأمل.
عاطفيًا: ضغوط العمل قد تؤثر سلبًا في حياتك العاطفية، لذا اترك مشاكلك خارج البيت وأولِ الشريك الاهتمام الذي يستحقه.
صحيًا: إذا كنت تعاني ضغوطًا نفسية تراها تضمحل تدريجيًا، هذا اليوم يبدو استثنائيًا ويوفر لك فرصة ثمينة جدًا للاهتمام بوضعك الصحي.

-الأسد:
مهنيًا: تتأخر المعاملات وتستاء من تأجيل لمشروع معيّن في اللحظة الأخيرة، فتحاول أن تسيطر على انفعالاتك وتفقد السيطرة على أعصابك.
عاطفيًا: يتضح لك أنك وقعت أسير حب عاصف، مما يضطرك إلى اتخاذ قرار حاسم بشأنه، قد يكون إيجابيًا.
صحيًا: لا تلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط عن نفسك، عليك إيجاد منفذ آخر كممارسة الرياضة والخروج إلى الهواء الطلق.

-العذراء:
مهنيًا: تكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل مصالحات تسويات اسفار أو تشارك في حملة أو ورشة عمل وتعزز موقعك يوم جيد يسلط الاضواء على قدراتك
عاطفيًا: تعرف انتعاشًا كبيرًا على الصعيد العاطفي، الاجواء تكون ملائمة لتغيير الأثاث أو الديكور، أو البحث عن منزل جديد أو البدء ببناء أو ترميم.
صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن ترقد في الفراش، بل ترغب في القيام بكل ما يعود على وضعك الصحي بالخير.

-الميزان:
مهنيًا: تطوي صفحة من الماضي وتعلن عن قرار او خطوة او حسم لمسألة ما انت قوي قادر ان تتخطى الامور الصعبة بقوة وتعيدها الى مسارها الطبيعي.
عاطفيًا: علاقة قديمة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تتطلع إلى المستقبل، لأن التخلّص من الشريك الحالي ليس سهلًا.
صحيًا: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الأماكن ذات الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك، قلّة النوم ستسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية.

-العقرب:
مهنيًا: يوم حافل بالنشاطات المتعددة يفتح أمامك الآفاق وتسجل انقلابًا لمصلحتك، لذلك تجنب الارهاق واستنفاد طاقتك ولا تستفز الآخرين وكُن متحفظًا وحذرًا.
عاطفيا:ً تنظر إلى الأمور من وجهة أوسع، قد تسافر بحثًا عن علاقة جديدة أو من أجل الاستمتاع بعض الشيء.
صحيًا: لا تسمح للقلق بالتأثير في أدائك، ابتعد عن الانفعال والقرارات الارتجالية، إنه يوم فارغ من الآمال والتوقعات.

-القوس:
مهنيًا: سعادة كبيرة في طريقها إليك، لكن يستحسن ألاّ تبالغ في ردة فعلك لئلا يفسر الأمر في غير مكانه.
عاطفيًا: إسترح وابتعد عن الأجواء المتوترة وعن المشاكل السخيفة. انه يوم مثير للعدائية والتحديات، عالج الأمور بلطف وهدوء بعيدًا عن إثارة أي استفزاز.
صحيًا: تتمتع بأعصاب مرتاحة وتستطيع ممارسة أعمالك بكل ثقة، عليك استغلال حيويتك التي تشعر بها لممارسة هوايتك المفضلة، ابتعد عن الإرباك والتعقيد، واحذر الفشل ولا تنفعل أمام التحديات.

-الجدي:
مهنيًا: تعيش تجددًا وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، فاوض بمهارة، قد يحمل إليك هذا اليوم ربحًا او تقدمًا او تكريمًا ولا تعرّض نفسك للفضائح.
عاطفيًا: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة.
صحيًا: تهتم بصحتك وتعتني بنوعية غذائك، وقد تشكو من زيادة في الوزن، فحاول القيام ببعض النشاطات الرياضية لإبعاد التشنجات عنك.

-الدلو:
مهنيًا: توقع اللا متوقع، ربما يكون خبرًا جيدًا يتعلق بوضع مالي أو فرصًا مهنية جديدة، فاوض وناقش أعمالك وواجباتك، وقد تحصل على مكافأة لجهودك.
عاطفيًا: يتعزز وضعك العاطفي وتبدو سعيدًا بلقاءات وتطورات، يحالفك الحظ في نشاطات اجتماعية وشخصية، حضر نفسك للاستفادة من الفرص المقبلة إليك.
صحيًا: معروف عنك أنك تحب الرياضة، لذا لا تتردد في اتباع الاتجاه الذي يعطيك أفضل النتائج المتوخاة على المدى المنظور.

-الحوت:
مهنيًا: وجود القمر في مواجهة برجك من الدلو يجعلك تعاني من مراوحة للمكان لا تجازف بعلاقاتك ولا تعرّض استقرار وظيفتك للمخاطر.
عاطفيًا: تعيش حياة عاطفية على مستوى عال، وتظهر لكل من هم حولك صورة إيجابية عنك، وتمنحهم الإحساس بالثقة والمحبة.
صحيًا: أنت شديد الانهماك بأعمالك وقد ترهق نفسك وتهمل صحتك، ولكن مع قليل من الراحة الجسدية تسترد عافيتك وطاقتك.
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