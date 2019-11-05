حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

قدمت خبير الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الحمل ليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 على النحو التالي:

مهنيًا: تفرض آراءك وخصوصًا إذا اعتمدت الليونة والنعومة لا السذاجة في التصرفات، وتنال جائزة أو مكافأة أو تتلقى تقديرًا يثلج قلبك.

عاطفيًا: كلما تقدمت الى منتصف الشهر حمل اليك الحظ الآمال الكبيرة، فتكبر الحماسة وتبدو مقبلًا على الحب وتعيش أجمل أوقات حياتك مع نصفك الآخر.

صحيًا: لا تكثر من ساعات العمل الإضافية على الرغم من المردود المادي الذي تحصل عليه، وفكر قليلًا في وضعك الصحي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.