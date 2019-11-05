حبس 4 أيام لمتهمان بسرقة الوحدة الصحية بـ 6 أكتوبر

أصدرت نيابة ثان أكتوبر قرارًا بحبس عاطلين لسرقتهما الوحدة الصحية دائرة النيابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترفهما بإرتكاب الواقعة.



وذكر المتهمان، أنهما تسللا ليلًا في غفلة من العاملين وتمكنا من سرقة جهاز كمبيوتر ومتعلقات أخرى.



وكان قد تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغًا من مديرة الوحدة الصحية بأكتوبر باكتشافها سرقة مروحتين حائط وجهاز كمبيوتر من داخل الوحدة بالحي ١٦ إسكان الشباب، فيما أمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



أفادت التحريات بعد الفحص تحت قيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "م. م. م" ١٩ سنة عاطل، وزياد ١٩ سنة عاطل.



تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم محمد داود رئيس مباحث ثان أكتوبر، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق التسلق وأرشدا عن المسروقات.