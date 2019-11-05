عجوز يُقيد نجله المدمن ويضربه حتى الموت بأوسيم

انهال عجوز بالضرب على نجله، وقام بخنقه حتى الموت بسبب إدمانه للمخدرات، وتمكنت مباحث أوسيم من ضبطه.



تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إخطارا من مستشفى أوسيم المركزي، بوصول "ح.ع"، 22 سنة، جثة هامدة ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وآثار خنق بالرقبة.



وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن والد الشاب وراء قتله، وشرحت التحريات برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة أن المجني عليه كان شقيا ومدمنا للمواد المخدرة ودائم الهروب من المنزل فأحضره والده للمنزل، وقام بتقييده وانهال عليه بالضرب بعصا حتى تهشمت تماما، فقام بخنقه فلفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه.



تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم مجدي موسي رئيس مباحث أوسيم، من ضبط الأب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.



تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.