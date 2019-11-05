انهيار الجزء الثانى من مصنع قليوب المحترق ومواصلة الجهود لإخماد النيران

انهار الجزء الثاني من مصنع أبوحوا للدراجات البخارية بمدينة قليوب جراء الحريق الذي نشب به أمس، وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها لإطفائه منذ 8 ساعات وحتى الآن.



كان محافظ القليوبية قد وجه بتوفير 30 سيارة إطفاء من القليوبية والاستعانة بالقاهرة والجيزة، كما تم الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بأربع عربات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم بمصنع أبوحوا للدراجات البخارية، أمام مصنع ماكرو قليوب على الطريق الزراعي.



وأكد حامد طلبة رئيس مدينة قليوب أن الحريق اندلع في الخامسة مساء أمس بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة ٢٠٠ متر، ثم امتد إلى مساحة ٤٢٠٠ متر، وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاث طوابق ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات، مشيرا إلى أنه ما زالت جهود السيطرة على الحريق مستمرة، حيث يتم التعامل بأسلوب حذر منعا لأي إصابات ومنع انتقاله للمنطقة الصناعية المجاورة.



كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية "أبو حوا" بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده الى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.



وتبين من التحريات أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع أبو حوا لتصنيع الموتوسيكلات وقطع الغيار دون خسائر في الأرواح، حيث يجري محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.