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سياسي

سفارة مصر لدى الأردن تكرم وكيل "الخطة والموازنة" مصطفى سالم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
جريدة الدستور
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كرم شريف كامل، سفير مصر لدي المملكة الأردنية الهاشمية، وفد مجلس النواب المصري الموجود حاليا بعمان للمشاركة في مؤتمر "دعم الرخاء المشترك في أوقات التحديات"، المنظم بمعرفة صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

وجاء تكريم الوفد المكون من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنواب راشد أبو العيون، ومصطفى أبودومة، ومنى جاب الله، من قبل السفير المصري، بحضور عدد من قيادات السفارة والجالية المصرية.

يذكر أن المؤتمر مقام فى الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2019 بمدينة عمان، بمشاركة ١٥ دولة، ويستضيف عددا من أعضاء البرلمان المعنيين بالموازنة والتمويل والتجارة والتنمية الاقتصادية وخبراء من صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية.

ويأتي على قائمة الخبراء المشاركين بالمؤتمر كل من جنيفر بيكمان بمكتب الاتصال البرلماني في صندوق النقد الدولى، وسعيد الهاشمى مستشار العلاقات الخارجية بمنظمة التجارة العالمية، وجهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى.

كما يشارك كل من ماريو منصور منسق المركز الإقليمى للمساعدات الفنية للشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، وعظيم صاديكوف رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى الكويت، وجافين جراى رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى العراق، وكريم إسماعيل الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى بالعراق واليمن.
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