الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 الموافق 08 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

توك شو

أول رد من سارة الطباخ على أزمتها مع محمد الشرنوبى (فيديو)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:25 ص
سارة الطباخ ومحمد
سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قالت المنتجة سارة الشرنوبي، إن أزمتها مع المطرب محمد الشرنوبي، خاصة بالعقد، وليست شخصية، مشيرة إلى أنها استثمرت فيه ملايين الجنيهات، لكنه أخل بالعقد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "استثمرت على مدار 3 سنوات دعاية وتسويق وألبوم مع أكبر أسماء، وبالفعل نزل أول ألبوم مارس الماضي، بعد نزول الألبوم بـ20 يوما، فوجئت بالفنان يخل بالعقد ولا يرغب في الاستمرار، فتقدمت بشكوى لنقابة المهن الموسيقية".

وأوضحت أن النقابة تحقق منذ 3 شهور، حيث أن الشرنوبي خرج في حفلة مع بلاك تيما، دون الرجوع للشركة، لم يكن صدفة كما قال لأن "بلاك تيما" أعلنت وجود الشرنوبي في الحفل، ورغم نفيه للخبر إلا أنه تواجد وصعد على المسرح.

وأكدت الطباخ، أن الشركة اشترت 18 أغنية للألبوم الثاني والثالث، لكنه لم يلتزم بالعقد، مردفة:"مينفعش يتعاقد من وراء الشركة، ويحصل فلوس وشيكات دون الرجوع للشركة".

ونوهت الطباخ، بأنها لم ترد على ما نشر عن مشكلات شخصية، احتراما للعلاقة المهنية، وحفاظًا على صورته أمام جمهوره، مردفة: "محمد بن الشركة".

واستطردت أن هناك شرط جزائي قيمته 600 ألف دولار، (بقيمة 10 ملايين جنيه)، رغم أنها استثمرت أكثر من ذلك المبلغ.

وختمت: "أنا مؤمنة بموهبة بمحمد الشرنوبي، مفيش علاقة شخصية، بينا علاقة عمل، أكن له كل الاحترام والتقدير، وأكثر واحدة في الدنيا عايزة الفنان يشتغل، عشان أرجع فلوسي".

ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"زى الفصول الأربعة" أول ألبومات محمد الشرنوبي قريبًا

محمد الشرنوبي يطرح أغنية "عادي وبراحتك" (فيديو)

ألبوم "الشرنوبى" يحقق رقما قياسيا يصل لـ 10 ملايين مشاهدة فى 4 أيام

سارة الطباخ: وليد منصور لا يمثل محمد الشرنوبي في التعاقدات

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

طقس الثلاثاء: فرص لسقوط الأمطار فى هذه المناطق

منذ ساعتين و 45 دقيقة

«النقل» تحيل المتسببين بواقعة «قطار شبين» للنيابة: جميعهم مدانون

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الإخوان يروجون لمبادرة أحمد طنطاوى بعد فشل فيديوهات المقاول الأجير

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

الصور

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

الأكثر قراءة

الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص فى قنا

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

ضبط وإحضار لـ حمو بيكا.. و4 اتهامات تنتظره في النيابة

أيام زمان

ابنة نجيب الريحاني من أمام قبر والدها.. صور

المنتصر.. هكذا انتهت معارك الشعراوي مع يوسف إدريس وتوفيق الحكيم

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

«أجمل ناقدة في العالم».. نادية لطفي تحلل روايات السباعي وعبد القدوس ونجيب محفوظ

نجم الساعة

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

الصحة

الذكاء الاصطناعي يكشف أمراض القلب من نبضة واحدة

أخطرها الاكتئاب.. تعرف الآثار السلبية لزيادة الوزن

دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر

إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

الرئيس نيوز

"روساتوم الروسية" تعلن اكتمال المرحلة الأولى من اختبار مفاعلات الوقود المتسامح

السيسي: ترامب رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات

السيسي يشكر ترامب على استضافة مفاوضات سد النهضة

إصابة سائق قطار المنصورة في الرأس وتعيين طاقم آخر لاستكمال الرحلة

منوعات

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

ثعبان يوقف مباراة كرة قدم في السعودية (صور)

كشكول

"سبع" يحيل طالب بتجارة طنطا لمجلس التأديب بسبب تعاطي الحشيش

"الوقف التعليمية" تتصدر مسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية في قنا

محافظ البحيرة يكرم طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الموهبين

رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجنوب الوادى

إسلام سياسي

الإرهابية تلجأ للحوادث الفردية باستغلالها لمصالح شخصية للتحريض ضد مصر

الجولاني في المقدمة.. واشنطن ترصد مكافأة للإدلاء بمعلومات عن 3 مطلوبين

صحيفة بريطانية: مقتل "البغدادي" بداية حقبة جديدة في حياة "داعش"

صحفي عراقي يحذر من مستقبل داعش بعد مقتل زعيمه

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
إنجازات.. وتضحيات
لينا مظلوم
المتنبى.. شرارة أطلقت الغضب العراقى
لواء.حمدى البطران
المجلس القومى للترجمة
سيد عبدالقادر
نهاية عصر التوك توك.. و«غربة» ابن الشحات
المزيد

الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية "صحوة قلب" بحزب التجمع.. غداَ

"فن التحرير الصحفى".. كتاب جديد لـ ليلى عبد المجيد ومحمود علم الدين

تعرف على المرشحين لانتخابات "التشكيليين"

انطلاق فعاليات الدورة الـ10 لصالون النيل الضوئي.. الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك