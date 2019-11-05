أول رد من سارة الطباخ على أزمتها مع محمد الشرنوبى (فيديو)





قالت المنتجة سارة الشرنوبي، إن أزمتها مع المطرب محمد الشرنوبي، خاصة بالعقد، وليست شخصية، مشيرة إلى أنها استثمرت فيه ملايين الجنيهات، لكنه أخل بالعقد.وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "استثمرت على مدار 3 سنوات دعاية وتسويق وألبوم مع أكبر أسماء، وبالفعل نزل أول ألبوم مارس الماضي، بعد نزول الألبوم بـ20 يوما، فوجئت بالفنان يخل بالعقد ولا يرغب في الاستمرار، فتقدمت بشكوى لنقابة المهن الموسيقية".وأوضحت أن النقابة تحقق منذ 3 شهور، حيث أن الشرنوبي خرج في حفلة مع بلاك تيما، دون الرجوع للشركة، لم يكن صدفة كما قال لأن "بلاك تيما" أعلنت وجود الشرنوبي في الحفل، ورغم نفيه للخبر إلا أنه تواجد وصعد على المسرح.وأكدت الطباخ، أن الشركة اشترت 18 أغنية للألبوم الثاني والثالث، لكنه لم يلتزم بالعقد، مردفة:"مينفعش يتعاقد من وراء الشركة، ويحصل فلوس وشيكات دون الرجوع للشركة".ونوهت الطباخ، بأنها لم ترد على ما نشر عن مشكلات شخصية، احتراما للعلاقة المهنية، وحفاظًا على صورته أمام جمهوره، مردفة: "محمد بن الشركة".واستطردت أن هناك شرط جزائي قيمته 600 ألف دولار، (بقيمة 10 ملايين جنيه)، رغم أنها استثمرت أكثر من ذلك المبلغ.وختمت: "أنا مؤمنة بموهبة بمحمد الشرنوبي، مفيش علاقة شخصية، بينا علاقة عمل، أكن له كل الاحترام والتقدير، وأكثر واحدة في الدنيا عايزة الفنان يشتغل، عشان أرجع فلوسي".