صور.. حملة لتحصين الحيوانات ضد مرضى الحمى القلاعية بأسوان

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة أسوان، اليوم، حملة تحصين الحيوانات، ضد مرضى حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، وذلك بقرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو، وبرئاسة مدير الوحدة البيطرية، ويأتى ذلك فى إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية، والتى تعتبر بمثابة ثروة قومية، وللتأكد من سلامة الحيوانات.



كما نظمت بقرية الرملة التابعة لمركز كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، حملة لرش الحيوانات، وذلك بهدف مكافحة الطفيليات الخارجية، والحفاظ على صحتهم.



وذلك فى إطار خطة مديرية الطب البيطرى بأسوان، للحفاظ على سلامة الحيوانات، من خلال حملات التحصين والرش بمختلف النجوع والقرى على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى توعية أصحاب الحيوانات بمواعيد هذه التحصينات ومدى أهميتها لوقايتهم.