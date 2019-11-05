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عالم

العراق: مندسون يستهدفون المحتجين والأمن فى ذى قار

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قالت الشرطة العراقية إن، مندسين في احتجاجات بمحافظة ذي قار استهدفوا المحتجين والقوات الأمنية بالرصاص الحي.

وذكرت مصادر طبية عراقية أن، متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 15 آخرون بالرصاص الحي الذي أطلقه حرس الأمين العام لمجلس الوزراء في محافظة ذي قار.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن، قوات "سوات وحفظ الشغب" والعناصر من حماية منزل الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي عن كتلة سائرون، حميد الغزي، أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين المجتمعين أمام منزل الغزي، في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، جنوبي العاصمة بغداد.

ويواصل المتظاهرون في ذي قار، اعتصامهم في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز ذي قار، وأغلقوا 3 جسور استراتيجية، ثم أعيد فتحها أمام المارة.

وقام المحتجون بإغلاق دوائر التربية، والجنسية، والماء والمجاري، في الناصرية، معلنين عن عصيان مدني، بالتزامن مع التظاهرات، والاعتصامات المستمرة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها إقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، الإثنين، وقوع ثلاثة قتلى وأكثر من 150 مصابًا، بينهم أفراد من الجيش إثر الاحتجاجات في بغداد.

ودخلت المظاهرات العراقية يومها الـ11 حتى الآن، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، لإقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان، ومحاكمة المفسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين، واستهدافهم، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي أممي.
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