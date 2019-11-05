بالصور.. محمد الحلو يشعل حماس جمهور الأوبرا بأغنية "الوسية"

استمرت ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28 بإحياء النجم محمد الحلو حفلًا فى الثامنة مساء اليوم الاثنين 4 نوفمبر على المسرح الكبير بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي.



وقدم الحلو، عددًا من أغانيه الشهيرة التي أشعلت حماس الجمهور الحاضر في المهرجان، وقدم أغنيات مثل "عظيمة يا مصر" وأغنية "يا حبيبي" كما ردد الجمهور معه أغنية "الوسية" فيما استمر في تقديم الأغنيات التي وصلت إلى ما يقرب من 10 أغاني.



وكان قد، سبق صعود الحلو على المسرح فقرة موسيقية لعازف الكمان اللبناني جهاد عقل وفاصلًا غنائيًا لكل من آيات فاروق والمغربي فؤاد زبادي، الذي قدم ما يقرب من ثمانية أغنيات .