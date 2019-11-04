بعد قذفه بطوبة.. سائق قطار المنصورة: ليست المرة الأولى

حكى عبدالسلام صبري، سائق قطار القاهرة المنصورة، تفاصيل واقعة قذف أحد المواطنين، له بطوبة، قائلًا إنه كان ينظر إلى الرصيف ليتحرك، ففوجئ، بشخص يقذفه بطوبة بكل قوته.



وأضاف سائق القطار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "صرخت امسكوه، والدم غرق الدنيا".



ولفت السائق، إلى أنه سبق وأصيب بنفس الطريقة، على خط المطرية، مردفًا: "سلوك غريب جدًا، الرجل بيحس إنه حاجة عادية مع إنها شديدة، فالطوبة تدخل مثل الرصاصة ممكن تموت بني آدم في ثانية".



وأردف: "مبنعرفش نمسكهم، لا حول لنا ولا قوة، ومش عارفين ليه بيعملوا كده القطار مفيد لهم، حاجة بتنفعهم وتوصلهم".

