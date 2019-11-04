وليد منصور يوضح حقيقة عودة شيرين للسينما بعد غياب 16 عاما

يذكر أن شيرين عبدالوهاب، أعلنت مؤخرًا عودتها للسينما بعد غياب 16 عامًا بعد مشاركتها في فيلم "ميدو مشاكل"، مع الفنان أحمد حلمي.













قال المنتج وليد منصور، إن شيرين عبدالوهاب، كان لديها شغف كبير للعودة للسينما بعمل جيد، فرويت لها قصة فيلم وطلبت الورق وأرسلته لها وأعلنت موافقتها عليه بعد يومين.وأضاف خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي والمذاع عبر تلفزيون دبي: "السينما لدينا انقسمت لقسمين إما أكشن أو هزار، ولكني ذهبت لجانب آخر تمامًا".ورد على حقيقة أن يكون الفيلم مأخوذ عن قصة "الجميلة والوحش"، مؤكدًا أنه لم يدل بهذا التصريح الذي تم تداوله، لأن الفيلم للأطفال، وذكاء الصحفي خانه لأن الفيلم مليئ بالانبهار والشكل على هذا المستوى الناس سترى صورة مختلفة من أزياء والفيلم مصري مثل فيلم الخواجة الأجنبي المصروف عليه.