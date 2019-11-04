حليم: الكنيسة شهدت 7 سنوات رعاية في عهد البابا تواضروس

قال القس بولس حليم المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن سبع سنوات مرت في حبرية قداسة البابا تواضروس الثاني شهدت الكنيسة في هذه الفترة بطريرك راعيًا وأبًا لها.



وأضاف حليم في تصريحات لـ"الدستور": "البابا تواضروس منذ توليه رعاية الكنيسة يفتقد كل فئات الشعب في تعب وبذل في اهتمام بكل فرد، ويتابع رعيته في كل ربوع الكرازة والعالم".