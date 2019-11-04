مناقشة المجموعة القصصية "صحوة قلب" بحزب التجمع.. غداَ

يناقش الناقد الأدبي الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي فتحي إمبابي، المجموعة القصصية "صحوة قلب" للقاصة والروائية السودانية بثينة خضر مكي، في السابعة مساء غد الثلاثاء، بمنتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بوسط البلد، ويدير الندوة الشاعر عاطف عبدالعزيز.



"صحوة قلب" مجموعة قصصية صدرت حديثا عن مؤسسة مجاز للنشر بالقاهرة، وتعد بثينة خضر مكي من أهم الكاتبات في السودان وأول رئيسة لرابطة الأديبات السودانيات، ويرونها في بلاد النيل، أيقونة الرواية السودانية النسوية تجمع بين الأدب السياسي والاجتماعي والنفسي، ولها عدد من الأعمال السردية المتميزة من بينها: "أطياف الحزن"، "أشباح المدن"، "أغنية النار"، "صهيل النهر"، "حجول من شوك"؛ وغيرها.