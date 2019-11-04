عبدالرحمن أبو زهرة: "أنا أول من اكتشف أحمد زكي"
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:15 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، إنه كان أول من اكتشف الفنان الراحل أحمد زكي.
وأضاف "أبو زهرة" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء دي إم سي": "بعد تخرجي من معهد الفنون المسرحية، التحقت بالمسرح القومي"، لافتا إلى أن مشاريع التخرج كان يتم عرضها على خشبة المسرح القومي.
وتابع: "كان فيه امتحان في المعهد العالي للفنون المسرحية على خشبة المسرح، شاهدت ولد عبقري عمل 5 شخصيات وتقمصهم بشكل رائع، نزلت ورحت له، وسألته اسمك إيه، قالي أحمد زكي، فقولت له، إنت هتبقى فنان كبير أوي وافتكر كلمتي، إنت مشروع فنان عظيم جدا".
واستكمل: "عندما عملنا معا في فيلم أرض الخوف، كان الفنان أحمد زكي يقول لهم، أستاذ أبو زهرة هو اللي اكتشفني ولازم يشتغل معايا".
وأضاف "أبو زهرة" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء دي إم سي": "بعد تخرجي من معهد الفنون المسرحية، التحقت بالمسرح القومي"، لافتا إلى أن مشاريع التخرج كان يتم عرضها على خشبة المسرح القومي.
وتابع: "كان فيه امتحان في المعهد العالي للفنون المسرحية على خشبة المسرح، شاهدت ولد عبقري عمل 5 شخصيات وتقمصهم بشكل رائع، نزلت ورحت له، وسألته اسمك إيه، قالي أحمد زكي، فقولت له، إنت هتبقى فنان كبير أوي وافتكر كلمتي، إنت مشروع فنان عظيم جدا".
واستكمل: "عندما عملنا معا في فيلم أرض الخوف، كان الفنان أحمد زكي يقول لهم، أستاذ أبو زهرة هو اللي اكتشفني ولازم يشتغل معايا".