ياسر تيمور يكشف أهمية ميكنة الإجراءات الضريبية

قال ياسر تيمور، مستشار مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، إن ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة هي نتيجة توحيد الضرائب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية "ON E"، أن مصلحة الضرائب كانت مصلحتين وهما مصلحة الضرائب على القيمة المضافة ومصلحة الضرائب على الدخل، وكان لكل واحدة منهما إجراءات منفصلة تُعقد وتصعب العملية على المواطنين، والمشروع الأول كان توحيد الإجراءات بالتعاون مع شركة عالمية ولكن لتطبيقها على أرض الواقع كان لا بد من أداة تمسكها وهي الميكنة والتي ستؤدي لتسهيل الإجراءات التي تم دمجها.



وأكد أن هذه الإجراءات متفقة مع إجراءات القانون الضريبي المعروض الآن على مجلس الشعب، وسيكون جزء منها تفعيل القانون الجديد، ولكن نتيجته على المواطنين هي أن أولا الإجراءات أبسط، ولن يحتاج المواطن الذهاب للمأمورية ويتم التعامل إلكترونيًا، وكذلك توفيرًا على العاملين أيضًا الإجراءات أبسط وبها نوع من الإحكام، ولا يستطيع تغيير الإجراء فبالتالي الأمر سهل على المواطن وعلى العامل.



وتابع، هذا المشروع هو أحد المشروعات والهدف منه تطوير مصلحة الضرائب ومنها مشروعات خاصة بالبنية التحتية ومشروعات خاصة بالمباني، والإجراءات، والغرض منها توفير الإجراءات على المجتمع الضريبي ونزود الالتزام الطوعي لدى الممولين، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي ويكون بشكل موحد ومعروف شكله، والقضاء على التهرب الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية بدون زيادة الأعباء على المواطنين.

