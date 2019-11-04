الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 الموافق 08 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

توك شو

ياسر تيمور يكشف أهمية ميكنة الإجراءات الضريبية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:11 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
قال ياسر تيمور، مستشار مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، إن ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة هي نتيجة توحيد الضرائب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية "ON E"، أن مصلحة الضرائب كانت مصلحتين وهما مصلحة الضرائب على القيمة المضافة ومصلحة الضرائب على الدخل، وكان لكل واحدة منهما إجراءات منفصلة تُعقد وتصعب العملية على المواطنين، والمشروع الأول كان توحيد الإجراءات بالتعاون مع شركة عالمية ولكن لتطبيقها على أرض الواقع كان لا بد من أداة تمسكها وهي الميكنة والتي ستؤدي لتسهيل الإجراءات التي تم دمجها.

وأكد أن هذه الإجراءات متفقة مع إجراءات القانون الضريبي المعروض الآن على مجلس الشعب، وسيكون جزء منها تفعيل القانون الجديد، ولكن نتيجته على المواطنين هي أن أولا الإجراءات أبسط، ولن يحتاج المواطن الذهاب للمأمورية ويتم التعامل إلكترونيًا، وكذلك توفيرًا على العاملين أيضًا الإجراءات أبسط وبها نوع من الإحكام، ولا يستطيع تغيير الإجراء فبالتالي الأمر سهل على المواطن وعلى العامل.

وتابع، هذا المشروع هو أحد المشروعات والهدف منه تطوير مصلحة الضرائب ومنها مشروعات خاصة بالبنية التحتية ومشروعات خاصة بالمباني، والإجراءات، والغرض منها توفير الإجراءات على المجتمع الضريبي ونزود الالتزام الطوعي لدى الممولين، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي ويكون بشكل موحد ومعروف شكله، والقضاء على التهرب الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية بدون زيادة الأعباء على المواطنين.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية يفتتح مبنى الضرائب العقارية الجديد بطور سيناء غدًا

المالية: تطوير المأموريات الضريبية لتواكب خطط الميكنة بالوزارة

وزير المالية يصدر قرارًا بتوحيد رقم التسجيل الضريبي لكل ممول

وزير المالية يصدر قرارًا بشأن تحديث البيانات الضريبية

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

يوتيوب يحذف أغنية "إنساي" لسعد لمجرد ومحمد رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

أب يعذب ابنه حتى الموت في مطروح

منذ حوالي 4 ساعات

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تفاصيل جديدة عن الرعاية الأمريكية لمفاوضات سد النهضة (فيديو)

الصور

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

الأكثر قراءة

الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص فى قنا

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

ضبط وإحضار لـ حمو بيكا.. و4 اتهامات تنتظره في النيابة

أيام زمان

ابنة نجيب الريحاني من أمام قبر والدها.. صور

المنتصر.. هكذا انتهت معارك الشعراوي مع يوسف إدريس وتوفيق الحكيم

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

«أجمل ناقدة في العالم».. نادية لطفي تحلل روايات السباعي وعبد القدوس ونجيب محفوظ

نجم الساعة

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

الصحة

الذكاء الاصطناعي يكشف أمراض القلب من نبضة واحدة

أخطرها الاكتئاب.. تعرف الآثار السلبية لزيادة الوزن

دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر

إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

الرئيس نيوز

"روساتوم الروسية" تعلن اكتمال المرحلة الأولى من اختبار مفاعلات الوقود المتسامح

السيسي: ترامب رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات

السيسي يشكر ترامب على استضافة مفاوضات سد النهضة

إصابة سائق قطار المنصورة في الرأس وتعيين طاقم آخر لاستكمال الرحلة

منوعات

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

ثعبان يوقف مباراة كرة قدم في السعودية (صور)

كشكول

"سبع" يحيل طالب بتجارة طنطا لمجلس التأديب بسبب تعاطي الحشيش

"الوقف التعليمية" تتصدر مسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية في قنا

محافظ البحيرة يكرم طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الموهبين

رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجنوب الوادى

إسلام سياسي

الإرهابية تلجأ للحوادث الفردية باستغلالها لمصالح شخصية للتحريض ضد مصر

الجولاني في المقدمة.. واشنطن ترصد مكافأة للإدلاء بمعلومات عن 3 مطلوبين

صحيفة بريطانية: مقتل "البغدادي" بداية حقبة جديدة في حياة "داعش"

صحفي عراقي يحذر من مستقبل داعش بعد مقتل زعيمه

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
إنجازات.. وتضحيات
لينا مظلوم
المتنبى.. شرارة أطلقت الغضب العراقى
لواء.حمدى البطران
المجلس القومى للترجمة
سيد عبدالقادر
نهاية عصر التوك توك.. و«غربة» ابن الشحات
المزيد

الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية "صحوة قلب" بحزب التجمع.. غداَ

"فن التحرير الصحفى".. كتاب جديد لـ ليلى عبد المجيد ومحمود علم الدين

تعرف على المرشحين لانتخابات "التشكيليين"

انطلاق فعاليات الدورة الـ10 لصالون النيل الضوئي.. الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك