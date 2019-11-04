أهالي المرضى رفضوا المغادرة.. كواليس سكب زيت على مقاعد قصر العيني

كشفت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية قصر العيني، كواليس سكب أحد الموظفين زيتًا على مقاعد الاستراحة بمستشفى قصر العيني.



وقالت عميد قصر العيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الواقعة حدثت أمام عيادات أمراض النساء، حينما طلب الأمن من أهالي المرضى المغادرة، فأصروا على انتظار الحالات.



وأردف: "الأمن حاول إخراج الأهالي مقدروش، فجابوا زيت موتسيكلات، واستغرقنا 6 ساعات لإزالته، كنت هتجنن لإن المكان لازم ينضف".



ولفتت إلى أنه جرى تحويل الموظف للتحقيق، والتوصية بإيقافه عن العمل.

