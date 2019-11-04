ليندسي هويل يفوز برئاسة مجلس العموم البريطاني

صوّت النواب البريطانيون اليوم، لصالح تولّي النائب "ليندسي هويل" رئاسة مجلس العموم خلفًا لجون بيركو.



ذكرت الخبر شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية.



وكان النائب العمالي هويل قد شغل مسبقًا منصب نائب رئيس المجلس، كما كانت تتسابق معه لخلافة بيركو النائبة هارييت هارمان، من حزب العمال والنائبة إلينور لينج من المحافظين.