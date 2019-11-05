"بكف رقيق وصغير".. "أسوانى" يكتب ويرسم قصة بالإنجليزية (فيديو)

على الرغم من صغر سنه، إلا أن هوايته المفضلة قراءة قصص المغامرات وخاصة بالمنهج الدراسى، والرسم والتلوين، ومن خلال قراءته استوحى فكرة لمغامرة جديدة، لتعليم الأطفال الصفات الحسنة، والإصرار والإرادة التى يجب أن يتحلو بها بين رفاقهم وأسرهم.



والتقت "الدستور" بالطالب مختار أحمد متولي، ليحكي عن فكرة قصته التى استوحاها من خلال قصص يدرسها بالمنهج وأطلق عليها بالإنجليزية "DRAGON AND PRINCE"، وتعنى "الأمير والتنين".



وقال الطالب مختار أحمد مختار بالصف السادس الابتدائي بمدرسة أسوان الجديدة المميزة للغات، إنه يحب الرسم وقراءة قصص المغامرات منذ صغره، وأنه يفضل مادة اللغة الأنجليزية بشكل كبير ومستواه الدراسي متميز بها، ومن خلال قراءته لقصص هذه المادة التي يدرسها جاءت له فكرة كتابة قصة خاصة به ولكن بمنظور آخر يختلف عنهم ولكنها تحكى عن مغامرة أيضًا، موضحًا أن القصتين التى استوحى منهم فكرته هم (Black Beauty) يدرسها فى العام الحالى، و(Robinson Crusoe) درسها فى العام السابق.



وأوضح لـ"الدستور" أن من خلال دمج المغامرات الموجودة فى القصتين، استوحى فكرة جديدة لقصته بمغامرة ومنظور مختلف عنهم وأطلق عليها "DRAGON AND PRINCE" وتعنى الأمير والتنين، وساعده مدرس اللغة الأنجليزية عمرو النصيرى بالمدرسة فى استخدام القواعد بشكل صحيح أثناء كتابته لقصته، مشيرًا إلى أن المدة التى استغرقها فى كتابة القصة ورسم الشخصيات الموجودة بها 3 أيام.



وتابع مختار، أنه تعمد وضع شخصيات مجهولة دون اختيار أسماء لها، لأنها من وجهة نظره تعطى روحًا للقصة، وأن ملخص قصته يحكى عن تنين وأول أشهر فى حياته، وبعدها يقابل شاب ويبدأوا المغامرات سويًا، من مملكة لأخرى وعمليات الاستكشاف بالغابة وغيرها، ويصل عدد صفحاتها إلى 28 صفحة، لافتًا إلى أن يستفيد الاطفال من خلالها الصفات الحسنة التى يجب أن يتحلو بها، والاصرار والعزيمة، ويتعرفوا على روح المغامرة.



وأشار إلى أن والديه وشقيقه يشجعونه بشكل كبير على التفوق والنجاح، ودائمًا يحفزونه لتكملة مسيرته فى هذا المجال وتحسين مستواه الدراسى.



وقال أحمد مختار والد الطفل، إنهم لاحظوا أن ابنهم لديه ميول ابداعية منذ صغره، حيث أنه منذ طفولته يحب الرسم وتركيب المكعبات ولديه مواهب متعددة أخرى، ويضع كل تركيزه لتنفيذ الفكرة التى تخطر عليه، لدرجة أنهم فى السنوات الأولى من عمره كان لديهم شك أنه لا يسمع من شدة اندماجه وعدم الالتفات إليهم عند تنفيذه أى رسومات، موضحًا أن أبنه دعم القصة التى كتبها برسومات بخط يده، وأنه فى الوقت الحالى جارى كتبتها على الكمبيوتر، وسيتم طباعتها قريبًا.