"فن التحرير الصحفى".. كتاب جديد لـ ليلى عبد المجيد ومحمود علم الدين

صدر حديثا كتاب "فن التحرير الصحفى للوسائل المطبوعة والإليكترونية" لكل من الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والعميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وجامعة الأهرام الكندية، والدكتور محمود علم الدين وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع، عن دار السحاب بالقاهرة.



يقع الكتاب فى 450 صفحة مقسمة إلى 7 فصول، ويقدم الكتاب رؤية نظرية للمفاهيم والمتطلبات والخطوات والجوانب التطبيقية للجوانب الفنية للتحرير الصحفي (الكتابة والمراجعة وإعادة الصياغة ) لكل من النصوص الإخبارية وغير الاخبارية للوسائل المطبوعة والتى تتضمن "الجرائد والمجلات، ووكالات الأنباء، والنشرات والوسائل الإليكترونية المتمثلة في الصحافة الاليكترونية".