عبدالرحمن أبوزهرة يحكي موقفًا طريفًا تعرض له بسبب "إبراهيم سردينة"

تحدث الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، عن دوره في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" والذي جسد فيه شخصية المعلم "إبراهيم سردينة"، قائلا: إنه في حياة كل فنان دور مميز، يجعل الناس تنسى جميع أدواره وتتذكره فقط بهذا الدور.



وأضاف "أبوزهره" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري: "أتضايق نسبيا من هذا الأمر"، مشيرا إلى أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" اكتسح اكتساحا خرافيا، حتى بعد مرور 30 عاما على عرضه فما زال الناس يشاهدونه بنفس الشغف.



وحكى الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن موقف تعرض له بسبب "إبراهيم سردينة"، قائلا: "عندما كانت ابنتي تدرس الدكتوراه في كندا وسافرت إليها لحضور المناقشة، عند عودتي إلى المطار سمعت صريخ الناس في المطار ينادوني "يا معلم سردينة".

