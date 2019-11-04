الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 الموافق 08 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

الكرازة

الأنبا أنجيلوس يشارك في اجتماع القديس لوقا الطبيب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:47 م
جريدة الدستور
تريزة شنودة
طباعة
شارك الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، مساء اليوم، باجتماع القديس لوقا الطبيب
بكنيسة الشهيد جورجيوس بابي طاقية احتفالًا بمرور عشر سنوات على خدمة الاجتماع.

وألقى نيافته كلمة بعنوان "الطبيب كارز"، كما قام نيافته بتهنئة الخريجين الجدد من الأطباء.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

إعفاء العاملين بـ"المتحف الكبير" من الأقصى للأجور

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يعرب لترامب عن شكره لرعاية أمريكا مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

وليد البح قاتل رئيس مباحث قوص.. هارب من 67 سنة سجن

منذ حوالي 7 ساعات

ضبط وإحضار لـ حمو بيكا.. و4 اتهامات تنتظره في النيابة

الصور

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

الأكثر قراءة

الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص فى قنا

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

ضبط وإحضار لـ حمو بيكا.. و4 اتهامات تنتظره في النيابة

أيام زمان

ابنة نجيب الريحاني من أمام قبر والدها.. صور

المنتصر.. هكذا انتهت معارك الشعراوي مع يوسف إدريس وتوفيق الحكيم

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

«أجمل ناقدة في العالم».. نادية لطفي تحلل روايات السباعي وعبد القدوس ونجيب محفوظ

نجم الساعة

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

الصحة

الذكاء الاصطناعي يكشف أمراض القلب من نبضة واحدة

أخطرها الاكتئاب.. تعرف الآثار السلبية لزيادة الوزن

دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر

إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

الرئيس نيوز

"روساتوم الروسية" تعلن اكتمال المرحلة الأولى من اختبار مفاعلات الوقود المتسامح

السيسي: ترامب رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات

السيسي يشكر ترامب على استضافة مفاوضات سد النهضة

إصابة سائق قطار المنصورة في الرأس وتعيين طاقم آخر لاستكمال الرحلة

منوعات

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

ثعبان يوقف مباراة كرة قدم في السعودية (صور)

كشكول

"سبع" يحيل طالب بتجارة طنطا لمجلس التأديب بسبب تعاطي الحشيش

"الوقف التعليمية" تتصدر مسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية في قنا

محافظ البحيرة يكرم طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الموهبين

رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجنوب الوادى

إسلام سياسي

الإرهابية تلجأ للحوادث الفردية باستغلالها لمصالح شخصية للتحريض ضد مصر

الجولاني في المقدمة.. واشنطن ترصد مكافأة للإدلاء بمعلومات عن 3 مطلوبين

صحيفة بريطانية: مقتل "البغدادي" بداية حقبة جديدة في حياة "داعش"

صحفي عراقي يحذر من مستقبل داعش بعد مقتل زعيمه

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
إنجازات.. وتضحيات
لينا مظلوم
المتنبى.. شرارة أطلقت الغضب العراقى
لواء.حمدى البطران
المجلس القومى للترجمة
سيد عبدالقادر
نهاية عصر التوك توك.. و«غربة» ابن الشحات
المزيد

الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية "صحوة قلب" بحزب التجمع.. غداَ

"فن التحرير الصحفى".. كتاب جديد لـ ليلى عبد المجيد ومحمود علم الدين

تعرف على المرشحين لانتخابات "التشكيليين"

انطلاق فعاليات الدورة الـ10 لصالون النيل الضوئي.. الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك