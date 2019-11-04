الأنبا أنجيلوس يشارك في اجتماع القديس لوقا الطبيب

شارك الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، مساء اليوم، باجتماع القديس لوقا الطبيب

بكنيسة الشهيد جورجيوس بابي طاقية احتفالًا بمرور عشر سنوات على خدمة الاجتماع.



وألقى نيافته كلمة بعنوان "الطبيب كارز"، كما قام نيافته بتهنئة الخريجين الجدد من الأطباء.