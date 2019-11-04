تفاصيل جديدة عن الرعاية الأمريكية لمفاوضات سد النهضة (فيديو)

كشفت رئاسة الجمهورية، تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إن الرئيس الأمريكي أكد اهتمامه البالغ بالمفاوضات، وأنه سيحرص على خروجها بنتائج مرضية وحلول للأطراف كلها تحافظ على حقوقهم في مياه النيل والتنمية.



وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قالت الرئاسة إن الرئيس الأمريكي سيستقبل في مستهل المفاوضات، وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان.



ولفتت إلى أن الهدف من المفاوضات التوصل لاتفاق يحفظ حقوق مصر والتنمية لأخوتنا في إثيوبيا، مردفًا: "منذ اتفاقية مصر والسودان عام 1959، كان هناك تخصيص 55 ونصف مليار متر مكعب لمصر، و18 مليار متر مكعب للسودان، حيث كان تعداد مصر 25 مليون نسمة".

