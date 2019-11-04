تامر أمين يهنئ البابا تواضروس بعيد ميلاده

حرص الإعلامي تامر أمين، على تهنئة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد ميلاده والذي يوافق اليوم 4 نوفمبر ويتزامن مع عيد الحب.



وقال خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "كل سنة وقداستك بحب وبخير وكل سنة وقداستك راعي وناشر للحب والخير، كل سنة رمز من رموز الوطنية المصرية وهذا ليس غريب لأنك ابن الكنيسة المصرية والتي أطلق عليها دائمًا لقب مدرسة الوطنية المصرية".



وأضاف: "يكفي الجملة التي قالها البابا تواضروس عندما سئل عن حرق الكنائس بعد ثورة 25 يناير، وجاء فيها: "فلتحرق كل الكنائس وتبقى مصر"، كما رد على سؤال آخر: "عندما تحرق الكنائس أين ستصلون؟، قال سنصلي في مساجد المسلمين، فوطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن".

