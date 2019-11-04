شعبة الذهب تتعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية المحلات

بدأت الشعبة النوعية للمشغولات الذهبية والفضة بغرفة البحر الأحمر التجارية توثيق التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في أسواق الغردقة مؤخرا، لحماية الممتلكات الخاصة والعامة عبر قيام المحال بتركيب وحدات إنذار وشبكة كاميرات عالية الدقة وذات إمكانات عالية على المحال التجارية.



وقال جورج وهيب رئيس الشعبة إنه تم الاتفاق مع الأجهزة على تحديد مواعيد فتح وغلق المحال خلال لقاء جمع رؤساء المباحث بالأقسام مع التجار بمقر الغرفة في الغردقة.



وأشار وهيب إلى أن اللقاء تضمن تناسق التعاون مع الشرطة في حماية المحلات خلال هذه الفترة لمنع تعرضها للسطو أو السرقة.