انخفاض أسعار الأسماك اليوم

شهدت أسعار الأسماك اليوم انخفاضا لعدد من الأصناف، طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.





سجل سعر كيلو سمك البلطى "1" من 24 إلى 28 جنيها، اليوم، واستقر سعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.



كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وانخفض سعر كيلو الثعابين بين ليتراوح بين 50-160 جنيها مقابل 180 جنيها لأسعار أمس، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-66 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.



كما استقر سعر البورى بين 32- 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 210 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيه، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-460 جنيها.

