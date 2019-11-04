تعرف على أسعار الدواجن اليوم

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرار في أسعار الدواجن اليوم.



وأضاف السيد في تصريحات لـ"الدستور" أن سعر الدواجن من المزرعة بـ20 - 21 جنيها، في حين تباع بمحلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 23-25 جنيها للكيلو حسب المنطقة.



وأضاف السيد أن سعر الدواجن البلدي من المزرعة بـ29 جنيها وتباع بمحلات التجزئة بين 33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 32.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها.