أحمد فلوكس لمنتقدي دوره في "الممر": الإخوان يحاولون تشويه صورة أبطال الفيلم

علق الفنان أحمد فلوكس، على منتقديه ومن وصفوا أدائه في فيلم "الممر" بـ "الأفورة"، قائلا، إن هناك جانب من الحملة الممنهجة ضدي، معروف أسبابها ومعروف من يقودها، مؤكدا أن جزء من الحملة شنته الجماعة الإرهابية الهاربة لتشويه الفيلم وتشويه أبطاله.



وأضاف "فلوكس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، أن الشعب المصري دمه خفيف بطبعه، مشيرا إلى أنه أيضا يحب الضحك والفكاهة، مؤكدا أن هناك جانب من الحملة ضده، لا يعتبرها "تنمر" وإنما "ضحك".



وأوضح أن أصحابه أيضا كانوا يضعون له بعض الصور ويعلقون عليها بسخرية، وهو بنفسه كان يضحك على هذه "الكوميكس".



واستكمل: "الشعب المصري جدع ولا يصل للتنمر، احنا كشعب لا نتنمر وإنما نضحك، الكوميكس التي تحتوي على سخرية وتهريج ليس لدي مشكلة بها".



وأردف: "لا أعتقد أن أحمد فلوكس شخص مهم بالدرجة التي تجعل الـ BBC تتحدث عنه، مشيرا إلى أن الحملة ممنهجة ضد الفيلم وتأثيره القوي في الشارع المصري بكل فئاته وبالتالي تشويه أبطاله، مؤكدا أن الإخوان منزعجين من نجاح الفيلم وتأثيره.





