الإثنين 04 نوفمبر 2019 الموافق 07 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

أوروبا والصين يتوصلان لاتفاق حماية تجاري

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:25 م
إيمانويل ماكرون،
إيمانويل ماكرون،
أ ش أ
طباعة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي توصل لاتفاق مع الحكومة الصينية على توقيع اتفاقية لحماية مصدر المنتجات الغذائية الأوروبية التي تدخل الأسواق الصينية والعكس، مثل بعض أنواع الأجبان والكحول، في خطوة لزيادة حضور المنتجات الأوروبية لدى السوق الصينية.

ومن المنتظر أن تثير تلك الخطوة، غضب منتجي المنتجات الزراعية في الولايات المتحدة، والذين يتهمون الاتحاد الأوروبي بإبعادهم عن إحدى أهم أسواقهم التي تتنامى في الآونة الأخيرة.

وقال ماكرون - الذي بدأ اليوم زيارة للصين، في تصريحات للنسخة الأوروبية من مجلة "بوليتيكو" الأمريكية: "سنوقّع الاتفاقية في بكين خلال يومين"، فيما قال متحدث باسم المفوض التجاري الجديد للاتحاد الأوروبي فيل هوجان إن الأخير توجّه إلى الصين لإنهاء الاتفاق.

ويعني الاتفاق عمليا، أنه على سبيل المثال يمكن تسمية وبيع منتج جبن معين في السوق الصينية، على أنه جبن "روكفور" فقط إذا كان مصنعا في منطقة "روكفور-سور-سولزو" بجنوب فرنسا، وبالتالي فعلى منتجي الجبن الأزرق الأمريكيين أو غيرهم إيجاد اسم مختلف، أقل شهرة، لمنتجهم.

وقالت "بوليتيكو": إن الاتفاق يحمي أسماء الأطعمة الأصلية في منابتها الجغرافية من التقليد، مثل جبن جورجونزولا الإيطالية والشمبانيا، وبط نانجينج الصيني المملح، وشاي لابسانج سوشونج الصين، كما يتضمن الاتفاق، قائمة من 100 منشأ إقليميا متخصصا لأطعمة محددة ستتمتع بالحماية لدى دخولها الأسواق الصينية، و100 منشأ صينيا في أسواق الاتحاد الأوروبي.

ورجّحت المجلة، أن الاتفاق من شأنه إثارة غضب منتجي المنتجات الزراعية في الولايات المتحدة، والذين يقولون إن الاتحاد الأوروبي يبعدهم عن إحدى أهم أسواقهم المتنامية في الآونة الأخيرة، نظرا لكون نظام بروكسل للعلامات الجغرافية يجعل لها موطئ قدم متزايد في مختلف الأسواق حول العالم، ويقول متابعون للاتفاق المنتظر إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى زيادة الأسماء الأصلية للمنتجات، وفقا للمنشأ على القائمة إلى 175 بعد 4 سنوات من دخول الاتفاق حيز النفاذ.

كما يأتي الإعلان عن الاتفاق، بينما تسعى واشنطن إلى توقيع اتفاق مع بكين على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري، حيث من المفترض أن تؤجِّل المرحلة الأولى من الاتفاق تطبيق زيادة مفترضة في التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، وذلك لقاء زيادة كبيرة في واردات بكين من المنتجات الزراعية الأمريكية، والتي قد يتضرر بعضها من الاتفاق الأوروبي - الصيني.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الجبلاية تعلن المواعيد الجديدة لمؤجلات مسابقة الدوري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

وليد البح قاتل رئيس مباحث قوص.. هارب من 67 سنة سجن

منذ حوالي 5 ساعات

عملية «الجبل الشرقى».. تفاصيل الثأر من قاتل رئيس مباحث قوص

الصور

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

الأكثر قراءة

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص فى قنا

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

وليد البح قاتل رئيس مباحث قوص.. هارب من 67 سنة سجن

أيام زمان

المنتصر.. هكذا انتهت معارك الشعراوي مع يوسف إدريس وتوفيق الحكيم

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

«أجمل ناقدة في العالم».. نادية لطفي تحلل روايات السباعي وعبد القدوس ونجيب محفوظ

«خاف حبي يخسّره كل البنات».. سبب الزواج السري بين سعاد حسني وحليم

نجم الساعة

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

الصحة

الذكاء الاصطناعي يكشف أمراض القلب من نبضة واحدة

أخطرها الاكتئاب.. تعرف الآثار السلبية لزيادة الوزن

دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر

إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

الرئيس نيوز

"روساتوم الروسية" تعلن اكتمال المرحلة الأولى من اختبار مفاعلات الوقود المتسامح

السيسي: ترامب رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات

السيسي يشكر ترامب على استضافة مفاوضات سد النهضة

إصابة سائق قطار المنصورة في الرأس وتعيين طاقم آخر لاستكمال الرحلة

منوعات

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

ثعبان يوقف مباراة كرة قدم في السعودية (صور)

كشكول

"سبع" يحيل طالب بتجارة طنطا لمجلس التأديب بسبب تعاطي الحشيش

"الوقف التعليمية" تتصدر مسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية في قنا

محافظ البحيرة يكرم طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الموهبين

رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجنوب الوادى

إسلام سياسي

الإرهابية تلجأ للحوادث الفردية باستغلالها لمصالح شخصية للتحريض ضد مصر

الجولاني في المقدمة.. واشنطن ترصد مكافأة للإدلاء بمعلومات عن 3 مطلوبين

صحيفة بريطانية: مقتل "البغدادي" بداية حقبة جديدة في حياة "داعش"

صحفي عراقي يحذر من مستقبل داعش بعد مقتل زعيمه

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
إنجازات.. وتضحيات
لينا مظلوم
المتنبى.. شرارة أطلقت الغضب العراقى
لواء.حمدى البطران
المجلس القومى للترجمة
سيد عبدالقادر
نهاية عصر التوك توك.. و«غربة» ابن الشحات
المزيد

الثقافة

بالصور.. تكريم خالد جلال فى ندوة مؤسسة الأهرام

عادل عصمت يناقش "الوصايا" بنادي ركن الياسمين

"العجوز والبحر" على مائدة أتيليه القاهرة.. 16 نوفمبر

عرض فيلم "القليوبي.. صديق الحياة" بمركز الإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك