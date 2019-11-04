يوتيوب يحذف أغنية "إنساي" لسعد لمجرد ومحمد رمضان

كشف موقع الفيديوهات "يويتوب" عن حذف كليب أغنية "إنساى"، للمطرب سعد لمجرد ومحمد رمضان، بسبب حقوق الملكية لإحدى الشركات.



وقال مخرج الكليب ​حسام الحسيني،​ إن الأمر غير مفهوم بالنسبة له، هو وباقي صُنّاع الأغنية، مشيرا إلى أنه في مراكش بالمغرب ويسعى للحصول على سبب لحذف الأغنية.



وبعد طرح كليب "إنساي" منذ خمسة أشهر في يوليو الماضي حقق نجاحا كبيرا، ووصلت مشاهداته إلى 177 مليونا و979 ألف مشاهدة.



وكليب "إنساي" أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد.



وحذفت يوتيوب الأسبوع الماضي، أغنية "سلام" لسعد لمجرد بسبب اتهام هشام تلمودي لسعد لمجرد بإدراج مقطع موسيقي من أغنيته "أكوال سوس" في أغنية لمجرد "سلام" دون استشارته وأخذ موافقته، لكن سعد نجح في إعادة الأغنية مرة آخرى لموقع "يوتيوب".