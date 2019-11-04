تفاصيل مكالمة السيسي وترامب حول مفاوضات «سد النهضة»

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بالاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تناول عدة قضايا مشتركة أبرزها مفاوضات سد النهضة.



وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «سعدت كثيرًا بمكالمتى اليوم مع الرئيس ترامب، والتي تناولنا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك».



وأضاف: «وكعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها، وأجدد امتنانى الشخصى وتقدير مصر لسيادته على الجهود التى يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وأؤكد على ثقتى الكاملة فى هذه الرعاية الكريمة والتى من شأنها إيجاد سبيل توافقى يرعى حقوق كافة الأطراف فى إطار قواعد القانون الدولى والعدالة الإنسانية».