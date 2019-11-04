استعدادات لإطلاق "الوفد مع المرأة" في أسيوط

عقد أحمد الشيمى، سكرتير عام وفد الفيوم، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لمؤتمر الوفد مع المرأة المقرر إقامته فى أسيوط 30 نوفمبر الحالي، بتوجيهات الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل، رئيس لجنة الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا.



وحضر الاجتماع كل من علا عبدالجواد رئيس لجنة المرأة بالفيوم، وشيرين فؤاد رئيس لجنة المرأة فى مركز طامية، ونجلاء السقا رئيس لجنة المرأة فى مركز سنورس، وابتسام بريك رئيس لجنة المرأة ببندر ثانى، وجيهان حرازة رئيس لجنة المرأة فى بندر أول الفيوم، وراقية الشريف عضو لجنة المرأة.



كما حضر الاجتماع حسام الشيمي السكرتير العام المساعد، ومحمد البحيري السكرتير العام المساعد، وأشرف مغيب نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم، وعدد من أعضاء لجنة شباب المحافظة.



وناقش الاجتماع الترتيبات والتجهيزات لعقد المؤتمر وبعض مقترحات احتياجات المرأة الفيومية لطرحها، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر السبت المقبل في الساعة الخامسة عصرًا كبداية لسلسلة الاجتماعات بهذا الشأن حتى تتم المشاركة للفاعلية بأداء متميز.